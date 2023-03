Sky Cinema Oscar Collection: la lista dei film da vedere assolutamente

Scopri Sky Cinema Oscar Collection, il nuovo canale Sky che ti offre più di 100 film premiati per accompagnarti attraverso il meglio della cinematografia da Oscar. Fino al 17 marzo 2023 potrai vedere tutti i titoli delle nuove e precedenti edizioni della notte degli Oscar. Scopri la lista completa, ma prima abbonati a NOW TV.

A un prezzo sorprendente potrai accedere a un mondo di intrattenimento ovunque tu sia. Tutta la tua famiglia sarà divertita dai tantissimi contenuti sempre freschi e appassionanti. Assicurati i migliori film di sempre grazie a un pacchetto completo e sempre rinnovato con nuovi contenuti ogni mese.

Sky Cinema Oscar Collection: tutti i migliori film disponibili fino al 17 marzo

Dai un’occhiata a tutti i film di Sky Cinema Oscar Collection. Potrai rimanere incollato davanti allo schermo perdendoti per ore immerso in trame fantastiche ed emozionanti. Ecco i migliori titoli che non devi assolutamente perdere:

Elvis

Coda – I segni del cuore

Una famiglia vincente – King Richard

Belfast

Drive my car

1917

La La Land

Il ponte delle spie

Django Unchained

Mad Max: Fury Road

The Imitation Game

Hugo Cabret

Via col vento

Chinatown

Il cacciatore

The Untouchable – Gli intoccabili

Le relazioni pericolose

Braveheart – Cuore impavido

Casa Howard

Pulp Fiction

American Beauty

A beautiful mind

Non è un paese per vecchi

Il labirinto del fauno

E.T. – L’extraterrestre

Salvate il soldato Ryan

Le regole della casa del sidro

Tutti i tuoi contenuti disponibili anche dall’estero

Attiva subito il tuo abbonamento a Sky Q Special Week Cinema e goditi tutti questi e tantissimi altri film comodamente seduto dal tuo divano. Ogni anno più di 200 prime visioni vengono caricate a catalogo disponibili per tutti gli utenti abbonati. Inoltre, potrai godere del migliore intrattenimento anche dall’estero.

Infatti, i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Con un abbonamento a Sky o NOW TV, in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera, porti in Europa gli stessi programmi disponibili in Italia.

In base alla al piano che hai attivato potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app Sky GO o NOW TV dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza costi aggiuntivi nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

