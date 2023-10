Sky: 3 OFFERTE BOMBA ti aspettano con Nintendo Switch gratis

Sky ha deciso di prorogare la sua promozione con in regalo una Nintendo Switch, del valore di 299 euro, completamente gratis. Sono 3 le offerte disponibili solo online a questo link! Approfittane subito scegliendo quella che fa al caso tuo. Tutte offrono tantissimi contenuti e la qualità esclusiva di questo servizio che da anni porta nelle case degli italiani la magia dell’intrattenimento di qualità.

Cosa stai aspettando? Se attivi subito una di queste tre offerte oggi stesso sei ancora in tempo per ricevere prima di Natale una fantastica Nintendo Switch. Tu non devi far altro che scegliere il bundle che vuoi, abbonandoti secondo le condizioni indicate. Il regalo ti verrà spedito gratuitamente a casa tua. Tu e tutta la tua famiglia potrete divertirvi tantissimo.

3 offerte Sky davvero speciali

Con Sky hai 3 offerte veramente speciali, pronte per essere attivate solo online a questo link. Approfittane subito perché il prezzo è decisamente conveniente. Inoltre, ognuna di loro ti regala una Nintendo Switch del valore di 299 euro che, se sei veloce e concludi l’affare oggi stesso, ti arriva a casa tua prima di Natale. Vediamo ora i 3 ricchi bundle, la loro offerta e il loro contenuto:

TV + Netflix + Cinema a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 44 euro al mese;

a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 44 euro al mese; Sky Glass + TV + Netflix + Cinema a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi;

a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi; TV + Sport a soli 30,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 45 euro al mese.

Ti ricordiamo che Sky Cinema include oltre 200 prime visioni l’anno e la piattaforma Paramount+ con tutti i suoi contenuti esclusivi senza costi aggiuntivi. Invece, per quanto riguarda Netflix ti viene fornito il Piano Standard a 720p su un dispositivo e senza pubblicità.

Con Sky Sport hai Formula 1 e MotoGP, Serie A TIM, UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League, NAB, Tennis, Golf, Eurosport e tanto altro ancora. Tutte e tre le offerte hanno validità per 18 mesi dalla data di attivazione. Al termine puoi rinnovare la promozione allo sconto disponibile in quel momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.