Siti Italiani sotto scacco: nuovo attacco hacker filorusso

L’Italia è di nuovo finita nel mirino russo. In queste ore diversi siti italiani sono finiti sotto scacco a causa di un nuovo attacco hacker filorusso. Si tratta dello stesso gruppo che aveva paralizzato aeroporti e stazioni ferroviarie, causando gravi ritardi e cancellazioni interminabili.

Stiamo parlando del gruppo NoName057(16) che, questa volta, sembra aver preso di mira il presidente di Stato, Sergio Mattarella. Gli attaccanti lo avrebbero definito “russofobo”, citando alcune delle sue recenti dichiarazioni. L’attacco hacker è stato lanciato in mattinata.

A essere stati colpite diverse pagine web di banche, istituti ed enti del nostro Paese. Ancora una volta è stato attaccato il settore dei trasporti. Infatti, tra le vittime di questo attacco hacker filorusso ci sono gli aeroporti di Linate e Malpensa. Al momento, secondo quanto dichiarato da “la Repubblica”, del settore finanziario sarebbe stata colpita la banca Intesa San Paolo.

Il recente attacco hacker filorusso potrebbe essere una diretta conseguenza alle dichiarazioni di Sergio Mattarella. Il riferimento è alla lectio magistralis del 5 febbraio 2025.

Durante l’occasione il presidente aveva detto: “Fenomeni di carattere autoritario presero il sopravvento in alcuni Paesi, attratti dalla favola che regimi dispotici e illiberali fossero più efficaci nella tutela degli interessi nazionali. Il risultato fu l’accentuarsi di un clima di conflitto – anziché di cooperazione – pur nella consapevolezza di dover affrontare e risolvere i problemi a una scala più ampia. Ma, anziché cooperazione, a prevalere fu il criterio della dominazione. E furono guerre di conquista. Fu questo il progetto del Terzo Reich in Europa. L’odierna aggressione russa all’Ucraina è di questa natura”.

Dura la risposta, arrivata qualche giorno dopo, di ieri sera da parte di Maria Zakharova, politica, funzionaria e giornalista russa nonché porta voce del ministro degli esteri russo Sergej Lavrov da maggio 2022. Zakharova, durante un’intervista di ieri sera sul canale Rossija 1 della tv russa, ha affermato:

Durante una lezione in un’istituzione educativa, il capo dello Stato italiano ha dichiarato di ritenere che la Russia possa essere equiparata al Terzo Reich. Questo non può e non potrà mai rimanere senza conseguenze.