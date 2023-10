Sistema mesh Xiaomi AX3000: massima resa MINIMA spesa (-38%)

Stai cercando una soluzione per migliorare la connettività Internet nella tua casa? Xiaomi ha la risposta con il suo eccezionale sistema mesh AX3000, ora disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 38%. Se vuoi navigare in Internet senza interruzioni e godere di connessioni veloci e stabili su ogni dispositivo, questo sistema è la scelta ideale per te. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 49,99 euro.

Sistema mesh Xiaomi AX3000: questa occasione può terminare da un momento all’altro

Con velocità Wi-Fi incredibilmente veloci di 2,976 Mbps (2,402 Mbps sulla banda da 5 GHz e 574 Mbps sulla banda da 2,4 GHz), Xiaomi Mesh System AX3000 offre un’esperienza di navigazione impeccabile. Streaming video senza buffering, giochi online senza ritardi e download rapidi diventeranno la norma nella tua casa. La tecnologia OFDMA permette al router di inviare dati a più dispositivi contemporaneamente, riducendo la latenza e garantendo un’esperienza di connessione senza pari.

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo sistema è la sua capacità di connettere fino a 254 dispositivi. Non importa se hai una grande famiglia o se hai molti dispositivi smart nella tua casa, il sistema mesh Xiaomi AX3000 può gestire tutto senza problemi. Inoltre, grazie alla sua memoria potente, le connessioni diventano incredibilmente fluide e stabili su tutti i dispositivi collegati.

Un vantaggio aggiuntivo di questo sistema è la sua compatibilità con altri router Xiaomi che supportano la funzione Mesh. Questo significa che puoi estendere la copertura della rete in modo continuo in case e spazi di grandi dimensioni, senza doverti preoccupare di zone morte senza segnale.

Inoltre, Xiaomi offre una soluzione su misura per le tue esigenze specifiche. Se vivi in un piccolo appartamento o in una casa grande a diversi piani, puoi optare per il pacchetto Xiaomi Mesh System AX3000 (2-Pack). Con questa opzione, hai la flessibilità di creare la connettività Internet perfetta per il tuo ambiente, senza sprechi né complicazioni.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di connettività Internet. Approfitta dello sconto del 38% su Amazon e ottieni il tuo sistema mesh Xiaomi AX3000 oggi stesso. Approfitta di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 49,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

