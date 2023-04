Sistema GPS per auto a 8€: sconto ASSURDO dell'80% (Amazon)

La lasci parcheggiata e poi speri con tutto te stesso di ritrovarla esattamente lì. Ecco, l’auto sarà al sicuro sempre con questo sistema GPS, d’ora in poi. Un dispositivo smart incredibilmente completo, ma facilissimo da usare. Integra una gigantesca batteria da 6000 mAh e una SIM: si può usare in modo completamente indipendente e senza fili. In questo modo, puoi nasconderlo praticamente ovunque, complice anche il forte magnete alloggiato sul suo posteriore.

Lo abbini alla speciale applicazione per smartphone (Android e iOS) e, da quel momento in poi, basterà aprire l’app per vedere in qualsiasi momento dov’è la macchina e quali percorsi ha compiuto: impressionante e preciso. Lo so bene perché questo dispositivo ce l’ho e l’ho utilizzo quando viaggio, soprattutto. L’utilizzo della SIM prevede un abbonamento mensile, ma non c’è alcun vincolo di rinnovo: lo attivi e disattivi quando vuoi e non potrebbe essere più pratico.

Con lo sconto Amazon dell’80%, questo gioiellino puoi portarlo a casa a 8€ appena adesso. Dovrai essere super veloce però: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo. Lo ricevi con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in sconto limitatissima.

Naturalmente, sebbene questo dispositivo nasca principalmente per proteggere la macchina, date le sue dimensioni super compatte, puoi utilizzarlo praticamente ovunque. Puoi lasciarlo nello zaino, in borsa, nella cartella di tuo figlio: in qualsiasi contesto tu abbia bisogno di tenere traccia di una posizione fisica in modo costante e preciso.

I dati li vedi praticamente in tempo reale: basta aprire l’applicazione per smartphone. Inoltre, la precisione è elevata ed è impressionante la scoperta di tutte le funzionalità dell’app. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon e risparmia adesso l’80% su questo eccezionale sistema GPS per auto: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.