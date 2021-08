Design, ricarica wireless e ottimo prezzo: questo gioiellino è l ‘offerta Amazon del momento. Lo prendi in gran sconto a 4,99€ appena. Come? Essendo velocissimo: metti subito il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “3TDO7V2Q”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, seppur non rapide.

Sistema di ricarica wireless in gran sconto su Amazon

Un bell'oggetto di design, realizzato con cura dei dettagli. Ti basti pensare che è in gran parte trasparente, proprio per offrire un'estetica più accattivante.

A casa ti arriva la piastra – dove appoggiare i dispositivi – e un cavetto per attaccarlo al caricatore USB (oppure al PC, ad esempio). Colleghi il cavetto e sei pronto: il dispositivo può già essere utilizzato. Tutto quello che devi fare è appoggiare lo smartphone – ma anche gli auricolari o altri device che supportano la ricarica senza fili – e lui inizierà a ricaricarsi.

Uno sfizio tech, che ora puoi toglierti spendendo meno del prezzo medio di un cavetto da Amazon. Metti subito il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “3TDO7V2Q”. Le spedizioni sono assolutamente gratis. Approfitta ora dell'offerta del giorno e porta a casa il tuo sistema di ricarica wireless quasi gratis: scorte in rapido esaurimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone