Sistema di irrigazione automatico a energia solare in DOPPIO SCONTO Amazon

Il Sistema di Irrigazione Automatico a Energia Solare è ora in doppio sconto su Amazon, a soli 14,99 euro invece di 41,98. Tutto quello che devi fare è applicare il coupon che trovi in pagina in modo da risparmiare ulteriormente sullo sconto già applicato.

Sistema di irrigazione automatico a energia solare: come funziona

Questo innovativo kit di irrigazione a goccia è alimentato dall’energia solare, il che significa che non dovrai mai più preoccuparti di collegare una presa o sostituire le batterie. Basta posizionare il pannello solare in un’area soleggiata, collegare il sistema e lasciarlo fare il resto. È la soluzione perfetta per balconi, patii, giardini senza rubinetti o qualsiasi luogo senza una fonte di alimentazione fissa.

Il sistema è stato progettato per resistere alle intemperie, grazie ai tubi impermeabili IP67 e al pannello solare resistente. Puoi utilizzarlo sia all’interno che all’esterno, posizionandolo in modo che il pannello solare sia esposto alla luce diretta. Puoi ancorarlo nel terreno con picchetti o fissarlo a muri, recinzioni, o qualsiasi altra superficie adatta.

Con 6 modalità di timer diverse, puoi personalizzare facilmente il tuo sistema di irrigazione in base alle esigenze delle tue piante. Scegli la frequenza e la durata dell’irrigazione che meglio si adatta al tuo giardino.

Il sistema è dotato di un allarme automatico che si attiva in caso di problemi, come la mancanza d’acqua o il blocco della pompa o del filtro. Riceverai una notifica immediata per risolvere qualsiasi problema e assicurarti che il tuo sistema funzioni al meglio.

Grazie alla sua alimentazione solare continua, il kit di irrigazione può funzionare anche nei giorni di pioggia. Con una carica completa, può durare fino a 15-20 giorni, garantendoti una vacanza senza pensieri. Prepara un grande contenitore d’acqua, seleziona la frequenza di irrigazione e goditi il meritato riposo.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile occasione di risparmiare e di avere un giardino rigoglioso senza alcuno sforzo. Acquista ora il Sistema di Irrigazione Automatico a Energia Solare su Amazon a soli 14,99 euro e regala alle tue piante l’amore e le cure che meritano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.