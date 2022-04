Sistema di allarme smart a 59€: e i ladri non saranno un problema

Questo sistema di allarme smart lo installi da solo e già questo è un vantaggio. Non dovrai coinvolgere estranei terzi nella configurazione del prodotto. Il kit ti permette immediatamente di mettere in sicurezza 5 porte e finestre (potrai espanderlo a piacimento) e non solo. Oltre alla centralina, ha anche un forte sirena e un dei telecomandi per la gestione rapida e per chiamare aiuto premendo un solo pulsante.

Un prodotto che oltretutto è smart, quindi connesso a Internet e compatibile con l'assistente vocale Alexa. Con le offerte del momento puoi portarlo a casa a 59€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Sistema di allarme smart: semplice, sicuro ed economico

Grazie alla diffusione di questo genere di kit, la sicurezza domestica è finalmente diventata alla portata di tutti, anche di chi non ha possibilità di investire cifre troppo elevate.

Super semplice da installare, bastano pochi minuti per la configurazione e connessione a Internet e pochissimo per sistemare i sensori a porte e finestre. Da quel momento in poi, ovunque tu sia, dallo smartphone puoi controllare tutto quello che avviene. Non solo, se usi degli smart speaker, puoi accendere e spegnere il monitoraggio utilizzando semplicemente la voce.

I telecomandi in dotazione ti permettono di fare la stessa cosa premendo un pulsante e non solo: puoi usare il tasto SOS per chiedere aiuto immediato, in caso di difficoltà. Un kit, quello di questo sistema di allarme smart, che puoi estendere facilmente sulla base delle dimensioni di casa. Ad esempio, puoi anche aggiungere un rilevatore di movimenti (che costa appena 13€ circa) e rilevare anche movimenti sospetti all'interno dell'abitazione, ricevendo una notifica sullo smartphone.

Insomma, un prodotto intelligente, di ottima qualità e adesso più economico che mai su Amazon. Completa l'ordine adesso per accaparrartelo a 59€ circa appena, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.