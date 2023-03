Siete pronti ad aggiornare il vostro iPhone? Arriva iOS 16.4

In queste ore Apple ha appena distribuito la seconda beta di iOS 16.4 agli sviluppatori. Sono passate solo due settimane dal lancio della prima beta e questa serve per scovare gli eventuali difetti presenti nel firmware e, allo stesso tempo, corregge i bug emersi con la precedente iterazione.

iOS 16.4: cosa c’è di nuovo?

Partiamo dalla base: come si scarica? Gli utenti interessati devono avere un account sviluppatore dedicato; altresì, i programmatori possono effettuare il download del software di iOS 16.4 e iPadOS 16.4 (per iPad compatibili) semplicemente via OTA dal menù delle impostazioni. In futuro non servirà un profilo dedicato e tutto verrà scaricato in automatico attraverso l’ID Apple collegato ad un profilo sviluppatore.

Le principali novità

iOS 16.4 e iPadOS 16.4 introducono le nuove emoji molto simpatiche; ce ne sono ben 31 in totale. Allo stesso tempo, arrivano le notifiche Safari Web Push su iPhone e iPad dai siti web aggiunti alla schermata principale del dispositivo. Le notifiche sono identiche – in tutto e per tutto – e quelle che si ricevono dai siti web su Mac e vengono trattate proprio come qualsiasi altra notifica presente sul device. Si possono aggiungere siti web e portali alla homescreen di iOs direttamente dai browser di terze parti, come ad esempio Chrome. Inoltre c’è l’aggiornamento all’architettura HomeKit, troviamo modifiche aio podcast, piccoli update per Apple Music e molto altro ancora.

Ricordiamo che, nel codice sorgente della seconda beta di iOS 16.4, sono stati trovati dei riferimenti all’applicazione Apple Music Classical prossima al rilascio. Gli amanti della musica classica potranno presto godere di un servizio proprietario davvero unico nel suo genere.

