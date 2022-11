Sicurezza TOP DI GAMMA a prezzo shock su Amazon: da 22€ (fino a -65%)

Sicurezza domestica smart assolutamente top di gamma, firmata Blink, a prezzo assurdo su Amazon. Gli sconti arrivano fino al 65% e si parte da 22€ circa appena. L’anticipo di Black Friday non potrebbe essere più interessante ed è il momento di accaparrarsi questi concentrati di tecnologia a prezzo bassissimo. Se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono sempre rapide e gratuite. Disponibilità in promozione limitata, scegli velocemente.

La sicurezza smart di Blink è in enorme sconto su Amazon

Blink è un brand di Amazon, proprio questo rende i suoi prodotti eccezionali. Qualità elevatissima e prezzo più che concorrenziale. Se poi ci sono sconti ghiotti come questo, allora l’affare diventa imperdibile. Pronto a fare ottimi affari? Eccoli tutti.

Videocamera da interni

Compatta, con sensore FHD e perfetta per monitorare ambienti anche di grandi dimensioni. In promozione, diverse versioni:

Modello da esterni super compatto

La versione da esterni, ti permetterà di avere sotto controllo quello che succede in balcone o giardino. Sebbene sia possibile acquistare la singola unità, così da ampliare un kit già esistente, è possibile prenderne in promozione anche più di una. Ricorda: in ogni caso e combinazione scelta, ricevi un campanello smart completamente gratis Ecco le versioni:

Modello da esterni con fari integrati

Il modello da esterni più completo è quello con fari integrati. Si accenderanno automaticamente al passaggio di qualcuno oppure potrai farlo manualmente tramite applicazione: una funzione utilissima, che sfrutto ogni sera. Ecco le versioni disponibili:

singola unità bianca a 84,99€ invece di 139,98€.

Campanello smart

Viene definito un campanello smart, ma in realtà è una vera e propria videocamera di sicurezza, dotata ovviamente di un pulsante per poter permettere a chi c’è alla porta di attirare l’attenzione. Controlli tutto tramite applicazione per smartphone. Ecco i modelli in sconto:

Come vedi, il panorama di occasioni è decisamente ampio e non potrebbe essere più economico. La sicurezza di Blink non potrebbe essere più economica su Amazon adesso. Scegli i modelli che preferisci, ma sii veloce. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata in occasione dell’anticipo di Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.