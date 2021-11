Si può usare WhatsApp su più device, ma NON su iPad

Ora potete finalmente usare WhatsApp su più dispositivi senza esser connessi necessariamente ad uno smartphone. Di fatto, sappiamo che la piattaforma sta finalmente introducendo una delle funzionalità più richieste di sempre al suo servizio di messaggistica.

WhatsApp: multi-device ma con un limite

La società aveva promesso all'inizio di quest'anno che avrebbe rimosso il requisito della connessione online sul telefono per l'utilizzo della piattaforma di chat su più dispositivi. Ora, questa funzione è finalmente arrivata. Purtroppo però, l'amara sorpresa è dietro l'angolo: il software non funziona ancora con iPad. Non c'è un'app dedicata per i tablet della mela.

In precedenza, le persone dovevano disporre di una connessione ad Internet stabile sui propri terminali per poter utilizzare il servizio di messaggistica su qualsiasi altro prodotto come un PC desktop o un laptop. In altre parole, si aveva bisogno del telefono connesso per sincronizzare le conversazioni. Ma ora, dopo diversi mesi di beta test, il gigante dei social media sta finalmente permettendo agli utenti di disabilitare del tutto questa opzione.

Quindi, ora potrete eseguire WhatsApp senza che anche il vostro telefono sia connesso. Sì, proprio come Telegram.

Tuttavia, l'azienda ha limitato il numero di dispositivi totali che possono essere collegati a WhatsApp contemporaneamente; al momento il tetto massimo è di quattro gadget connessi.

Quindi, fate subito l'update in quanto questo dovrebbe offrirvi una nuova funzionalità all'interno della scheda “Dispositivi collegati”. Dopo averla abilitata, WhatsApp rimuoverà tutti i dispositivi precedentemente collegati e dovrete aggiungerli di nuovo manualmente. Ma ora, questi potranno eseguire le chat indipendentemente dalla presenza del telefono.

Inoltre, la funzione attualmente non funziona sui tablet e ci sono anche alcune limitazioni sugli iPhone; per esempio, non sarete in grado di eliminare una conversazione su un device connesso. Per motivi di sicurezza, l'azienda ha aggiunto una funzione di disconnessione automatica su questi dispositivi se l'app non viene aperta sul device principale entro 14 giorni.