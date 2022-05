Si può comprare un iPhone a poco più di 300€?

Sappiamo tutti che gli iPhone hanno un costo elevato. I motivi dietro questa scelta sono molteplici: marketing, caratteristiche tecniche, qualità generale, ecosistema Apple e molto altro ancora. Attualmente, il device più economico dell’intera gamma (nuovo) è l’SE (2022) che si trova a 529,00€ di listino. Non mancano poi i ricondizionati online su Amazon e sui diversi siti che si occupano di questo.

Noi oggi ci siamo imbattuti in un’offerta davvero speciale: solo 315,99€ per un iPhone XR da 64 GB in colorazione nera. Ovviamente si tratta di un prodotto ricondizionato ma in perfetto stato, certificato dagli esperti di Amazon. Lo si può portare a casa con spedizione gratuita, consegna celere in 24 o 48 ore e molto altro ancora.

iPhone XR a poco più di 300€?

Per noi questo è un prodotto eccellente, potente, veloce, versatile e molto, molto frizzante. Onestamente, è il telefono che ci sentiamo di consigliare a chi vuole entrare nel magico mondo della mela senza spendere una cifra folle. Il design è alla moda, con cornici sottili e Face ID al seguito. Certo, capiamo che non ha la cifra stilistica degli ultimi modelli, ma è ancora molto attuale per via dei bordi stondati. A noi, personalmente piace, e anche tanto.

Lo schermo è Retina HD molto definito, è un LCD IPS ma di buonissima qualità. La selfiecam è ottima e c’è una solo lente principale che però assicura video in 4K e ritratti performanti con bokeh al top.

Dulcis in fundo, il processore è ottimo per tutte le esigenze e il software è aggiornatissimo (iOS 15.4) e arriverà anche iOS 16. Il device verrà supportato a lungo dalla compagnia. Non di meno, ha un’autonomia al top grazie ad una batteria gigante e ad un’ottimizzazione hardware/software.

iPhone XR a 315,99€ è da comprare subito, ma siate veloci prima che terminino le scorte o che finisca la promozione.

