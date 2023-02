Shopping TECH intelligente: 5 gadget a meno di 10€ da non perdere (Amazon)

Se scegli di fare shopping tech in modo intelligente, da Amazon puoi portare a casa autentiche chicche a meno di 10€. Ne ho selezionate ben 5, tutte con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, si tratta di occasioni a tempo limitato.

Una chiavetta USB di Kingston super veloce, grazie al supporto all’USB 3.2. Ben 64GB di spazio a disposizione e un meccanismo di chiusura che permette di conservare al meglio l’uscita mentre non è in uso. Veloce, sicura e di alta qualità, puoi prenderla a 6,64€ appena.

Un portafogli per banconote, bancomat, carte di credito e altre tessere. Un prodotto in grado di proteggere le tue carte dai malintenzionati, grazie al blocco RFID: impedirà che chiunque ci provi riesca a scansione il chip della tessera, copiando e rubando i tuoi dati. Bello ed elegante nel design, è il prodotto perfetto per tenere al sicuro i tuoi dati. Prendilo in promozione a 9€ circa (diversi colori disponibili, spunta il coupon in pagina per approfittarne!)

Un mouse di Trust di ottima qualità, assolutamente wireless. Compatto e perfetto da utilizzare in abbinata a PC desktop oppure al portatile, c’è anche il pulsante per regolare i DPI. In dotazione, ricevi anche la chiavetta USB da collegare al computer per utilizzare subito il dispositivo. In promozione, lo prendi a 7,99€ (sconto del 47%!)

Non sottovalutare il potenziale di un hub USB C. Infatti, questo accessorio – con ben 3 porte USB e doppio lettore di memorie esterne – è sicuramente utile in abbinata al PC, ma prova ad usarlo con il tuo smartphone o tablet! Soprattutto lo smartphone: il suo potenziale esploderà. Infatti, potrai collegare subito periferiche esterne (come mouse, tastiere, memorie esterne e hard disk) e potrai anche inserire nell’apposito slot delle SD o microSD. Insomma, il tuo device sarà molto più simile a un PC! Prendilo in promozione a 7,99€ appena.

Per finire, uno strumento super utile in questo periodo. Affidati a un termometro igrometro di precisione per verificare in modo efficace la temperatura e il livello di umidità ambientali: si tratta del mio più efficace per gestire di conseguenza il funzionamento del sistema di riscaldamento. Compatto e attendibile, questo modello è dotato di display ad alta visibilità. Una “faccina” indica anche se il livello di comfort ambientale è adeguato. Prendilo in sconto a 7,99€ appena.

Shopping intelligente, certo, ma anche divertente e sfizioso. Questi 5 gadget tech, a meno di 10€ su Amazon, sono assolutamente da avere. Accapartateli adesso e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, si tratta di prodotti in sconto a tempo limitato.

