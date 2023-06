SHOCK Amazon: velocissimo Mini PC a soli 89 euro con questo coupon

Sorprenditi con l’offerta straordinaria su Amazon: un Mini PC ad altissime prestazioni a soli 89 euro con l’utilizzo di questo coupon esclusivo.

Questa promozione ti consente di risparmiare notevolmente su un prodotto di alta qualità. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per aggiudicarti un microcomputer veloce e performante a un prezzo accessibile.

Mini PC BMAX in offerta: un prezzo ridicolo, una scheda tecnica sorprendente

Il BMAX B1 Plus è equipaggiato con una CPU dual-core dual-thread Intel Celeron N3350, che può raggiungere una velocità di 2.4 GHz. Con il sistema operativo Windows 10 Pro (64 bit) preinstallato, potrai passare senza intoppi tra diverse attività e trasmettere ad alta velocità. La scheda grafica Intel HD supporta il 4K, rendendo questo piccolo desktop adatto per l’home office, le sale riunioni, gli uffici, i luoghi di intrattenimento e i centri multimediali.

La memoria del B1 Plus è un altro punto di forza. Con una configurazione di 6 GB di RAM e 64 GB di ROM, avrai spazio sufficiente per le tue attività quotidiane. Inoltre, il mini PC è dotato di uno slot SSD M.2_SATA_2280 che ti permette di espandere lo spazio di archiviazione in qualsiasi momento. L’esperienza veloce e reattiva offerta da questo Mini PC ha ricevuto lodi da parte di tutti coloro che lo hanno utilizzato.

La versatilità del dispositivo si riflette anche nelle sue porte di connessione. Dispone di porte HDMI e VGA, consentendoti di collegare due display contemporaneamente, entrambi ad alta definizione 4K. Inoltre, è dotato di porte USB 3.0 e USB 2.0, Bluetooth 4.2 e può essere facilmente collegato a dispositivi compatibili come stampanti, tastiere, mouse, cuffie, fotocamere e altri accessori. Supporta inoltre dischi rigidi esterni, offrendo una vasta gamma di applicazioni e una connettività senza limiti.

Non perdere l’opportunità di possedere un Mini PC potente e conveniente come il BMAX B1 Plus a un prezzo eccezionale. Utilizza subito il coupon sconto su Amazon e rendi il tuo ambiente di lavoro o intrattenimento ancora più efficiente e performante. Approfitta di questa offerta limitata e ottieni un piccolo computer che soddisferà le tue esigenze di prestazioni ad un prezzo imbattibile.

