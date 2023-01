SHOCK AMAZON: Tablet Android 12 con l'80% di sconto, sta andando a ruba

L’occasione fa l’uomo ladro, ma in questo caso lo rende molto felice perché questo tablet Android 12 da 10.1 pollici con processore octa-core, 6GB di RAM e memoria interna da 128GB espandibile può essere tuo con uno sconto assurdo dell’80%. Per ricevere la promozione non devi far altro che applicare il coupon che trovi in pagina.

Tablet Android 12: l’offerta incredibile di Amazon

Il tablet è dotato di uno schermo IPS HD da 1920 x 1200 pixel e diagonale da 10.1 pollici. Sulla parte posteriore trova posto una fotocamera posteriore da 13 megapixel, accompagnata da un obiettivo frontale da 5 megapixel.

Il processore è un Octa-Core A55 ad alte prestazioni e a basso consumo energetico: la batteria da 6000mAh supporta l’uso quotidiano per 6-7 ore anche con attività di lavoro intense. Il tablet include anche 6GB di RAM e 128GB con possibilità di espansione della memoria tramite schede SD.

Con connettività WiFi dual band ad alta velocità, supporto alle chiamate in 4G, GPS integrato e Android 12 è un tablet davvero completo che a questo incredibile prezzo non può che essere tuo. Ricordati di applicare il coupon che trovi in pagina in modo da accedere allo sconto assurdo dell’80%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.