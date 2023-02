Sharp Aquos: Smart TV da 55" LED 4K UHD al MINIMO STORICO (-126€)

Ecco una di quelle offerte da non lasciarsi assolutamente scappare. Se fai presto oggi puoi portarti a casa una Smart TV spettacolare a un prezzo super vantaggioso. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello Sharp Aquos a soli 422,64 euro, invece che 549 euro.

Uno sconto del 25% che porta il prezzo al più basso di sempre, facendoti risparmiare più di 126 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Fai presto perché le unità disponibili sono pochissime.

Sharp Aquos: la Smart TV con Android 11 e Dolby Atmos

La Smart TV Sharp Aquos ha uno schermo bellissimo da 55 pollici LED 4K UHD che ti permette di avere praticamente un cinema a casa tua. Grazie alla piattaforma Android 11 puoi accedere facilmente a oltre 400.000 film e show in streaming. E puoi anche adattare la schermata iniziale per visualizzare le app come desideri. Poi con il Chromecast integrato, puoi trasmettere in modalità wireless i tuoi contenuti come video, musica o immagini dal tuo smartphone o tablet, direttamente sullo schermo.

Grazie all’app Go-to avrai la possibilità di continuare a guardare un film o una serie TV da dove l’avevi interrotta in modo semplice e veloce. La tecnologia di upscaling delle immagini ottimizza in 4k qualsiasi contenuto, anche i più vecchi, dandoti la possibilità di goderti ogni immagine al meglio. Il sistema audio sviluppato da Harman, insieme al Dolby Atmos, offrono un suono eccezionale, potente e preciso. E puoi anche impostare la modalità gaming per avere tempi di reazioni più bassi e goderti i tuoi giochi collegando un PC o una consolle.

Se stai ancora leggendo sappi che adesso non è più il momento. Vai subito su Amazon e acquista la tua Sharp Aquos a soli 422,64 euro, invece che 549 euro. Se completi l’ordine ora la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.