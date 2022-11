Sharp Aquos: smart TV 40" a PREZZO ASSURDO (pochi pezzi)

Guarda tutti tuoi contenuti in streaming su un solo dispositivo grazie a questa bellissima smart TV FHD da 40 pollici che oggi puoi avere al prezzo più basso di sempre. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Sharp Aquos a soli 299 euro, anziché 339 euro.

Quello di oggi rappresenta un minimo storico su Amazon, per cui per riuscire a portarti a casa questa smart TV dovrai essere veloce, anche perché ci sono pochissimi pezzi disponibili. Il motivo è presto detto, oltre al prezzo, che è decisamente vantaggioso, Sharp Aquos ha un bellissimo schermo con una diagonale di 101 cm che restituisce immagini spettacolari. Chromecast integrato, due ingressi USB, due HDMI e un Dolby audio eccezionale.

Insomma siamo di fronte veramente a un prodotto di altissima qualità. Se non vuoi rischiare di perderlo vai subito su Amazon e acquista la tua Sharp Aquos a soli 299 euro. Potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Sharp Aquos: colori bellissimi e tutte le app disponibili

Questa smart TV è dotata di una risoluzione 1920 x 1080p in FHD che riesce a riprodurre immagini con una nitidezza straordinaria. Un’esperienza visiva unica per un’immersione totale nei tuoi film o serie TV preferiti. Grazie una tecnologia innovativa riesce a ottimizzare anche le immagini che non sono in alta definizione.

Scarica tutte le app che desideri come Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN, Disney+, NOW e tante altre. Gestisci tutto senza telecomando, direttamente con l’app sul tuo smartphone. Oppure usa i comandi vocali comodamente seduto sul divano. Grazie alla tecnologia Bluetooth integrata potrai anche collegare qualsiasi dispositivo compatibile.

Come ti dicevo questa offerta durerà pochissimo perché, oltre a uno sconto eccezionale, ci sono poche unità disponibili. Quindi prima che sia tardi, vai su Amazon e metti nel tuo carrello Sharp Aquos a soli 299 euro, anziché 339 euro.

