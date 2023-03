Shark: il robot aspirapolvere 2 in 1 che DEVI AVERE ora a prezzo SHOCK

Prima che tutto finisca voglio avvisarti che un prezzo così basso non si era mai visto. Siamo quindi di fronte a un minimo storico. Ecco perché devi essere super veloce. Vai adesso su Amazon e aggiungi al tuo carrello il robot aspirapolvere 2 in 1 Shark a soli 269,23 euro, invece che 317,50 euro.

Per quanto il 15% non sia uno sconto folle, come ti dicevo è il prezzo più baso di sempre e comunque ti permette di risparmiare più di 48 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Shark: il robot potente per una pulizia profonda

Il robot Shark sfrutta la sua navigazione intelligente con mappatura per rilevare ed evitare gli ostacoli, riuscendo quindi a pulire in modo accurato dappertutto. I sensori di cui è dotato gli permettono di muoversi all’interno della stanza riga per riga, non tralasciando niente. Il sistema innovativo a getto d’aria e panno in microfibra con serbatoio d’acqua, garantisce una pulizia profonda.

Il lavaggio sonico strofina il pavimento 100 volte al minuto eliminando lo sporco più ostinato. È poi dotato di una spazzola autopulente che rimuove i peli di animali domestici e i capelli durante la pulizia. Potrai controllare il tuo piccolo robot intelligente con l’app dedicata e con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Quando si sta per scaricare torna alla base di ricarica e poi riprende da dove aveva interrotto.

Fai presto perché le richieste sono già molto alte. A questo prezzo non c’è proprio tempo da perdere. Per cui dirigiti subito su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere 2 in 1 Shark a soli 269,23 euro, invece che 317,50 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.