Shadow of The Tomb Raider per PS4 ad un PREZZO IMPERDIBILE!

Shadow of The Tomb Raider, lo spettacolare capitolo conclusivo della nuova trilogia

Il titolo è l'ultimo episodio della trilogia videoludica reboot lanciata nel 2013. Viviamo nei panni di Lara Croft il punto di svolta della sua vita che l'ha portata a diventare l'iconica Tomb Raider: dovremo sopravvivere alle mortali insidie della giungla, esplorare tombe spaventose e affrontare una minaccia di entità catastrofica.

Infatti, in Shadow of The Tomb Raider cercheremo di scongiurare un'antica apocalisse Maya (no, il 2012 non c'entra nulla!): nel farlo, Lara incontrerà il suo destino, diventando così l'avventuriera che noi tutti amiamo e conosciamo.

Il gameplay evolve quanto di buono fatto con i capitoli precedenti, prendendo spunto dalla filosofia di Uncharted: siamo di fronte fondamentalmente ad uno sparatutto in terza persona calato in un contesto da action adventure, con enigmi da risolvere, ambientazioni esotiche in primo piano e una forte impronta sulla narrativa.

Se non l'avete ancora recuperato, si tratta di uno dei titoli più divertenti degli ultimi anni, che vale sicuramente la pena vivere. La nuova offerta di Amazon.it è semplicemente imperdibile per tornare ad indossare i panni di una vera e propria icona del mondo dei videogiochi.