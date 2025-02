Set LEGO Wolverine: prezzo in crollo, su Amazon con il 50% di sconto

Su Amazon si apre una splendida opportunità sul set LEGO Marvel Personaggio di Wolverine, una action figure costruibile del celebre supereroe degli X-Men, oggi in sconto del 50%: puoi pagarlo soltanto 18,99 euro invece di 37,99, con spedizione Prime inclusa.

Set LEGO di Wolverine: idea regalo per piccini e…adulti

Il set LEGO del personaggio di Wolverine è composto da 327 pezzi, pronti a dar vita ad una action figure bellissima dell’iconico personaggio degli X-Men dal design dettagliato e con articolazioni completamente snodabili.

Spalle, braccia, fianchi e gambe sono infatti totalmente mobili per ricreare le scene più spettacolari del film e dei fumetti, con gli artigli affilati sulle mani che lo rendono ancora più realistico. Con un’altezza di 22 cm, l’action figure è perfetta sia per giocare che per esposizione, adatta quindi ad ogni età.

Un set che combina costruzione e azione, un must-have che non può mancare nella tua collezione o che è perfetta come idea regalo per bambine e bambini appassionati Marvel. Acquistalo adesso in offerta al prezzo eccezionale di 18,99 euro.