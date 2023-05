Set LEGO Super Mario Castello di Peach: sconto IMPERDIBILE (-20%)

Il tuo bambino è super appassionato di Super Mario e colleziona tutto ciò che riguarda l’iconico personaggio del videogioco più amato di sempre? In tal caso, non puoi assolutamente lasciarti scappare questa offerta imperdibile che ti propone oggi Amazon. Per poco tempo ancora, infatti, potrai portarti a casa – e far felice il tuo bambino – questo magnifico set LEGO Super Mario Castello di Peach al prezzo di soli 103,99 euro invece di 129,99 euro.

Dunque, grazie allo sconto del 20% potrai acquistare questo modellino realizzato in maniera impeccabile e minuziosa, ad un prezzo molto più basso del solito. Il Pack espansione Castello di Peach ti consentirà di ricostruire perfettamente un castello giocattolo pieno di sfide che prevede la presenza di 5 figure, in modo tale da poter ricreare un paesaggio iconico dal mondo di LEGO Super Mario.

Incluso nella confezione, troverai anche un Blocco Tempo, una vetrata con la Principessa Peach, un quadro Bob-omba con un Action tag nascosta, una torta con un Goomba all’interno, un frutto viola e tanto altro ancora. Non manca un Tubo speciale e alcuni dei personaggi più importanti dell’iconico videogioco, quali Bowser, Ludwig, Toadette, un Goomba e un Bob-omba.

Potrai giocare insieme al tuo bambino con questo set modulare interattivo e ricco di funzioni, unendolo agli altri Starter Pack LEGO Super Mario (71360, 71387 o 71403). Avrai la possibilità di seguire le istruzioni sull‘app LEGO Super Mario per dar vita a diversi giochi creativi per i più piccoli. Ricordiamo che questo set LEGO è adatto ai bambini che hanno compiuto 8 anni. Dunque, non ti resta che affrettarti.

Corri su Amazon e acquista subito questo magnifico set LEGO Super Mario Castello di Peach a poco meno di 104,00 euro approfittando subito dello sconto del 20%. Non lasciarti scappare questa occasione, sarebbe un vero peccato dover acquistare questo prodotto a prezzo pieno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.