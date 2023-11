Set LEGO Sonic the Hedgehog: bellissimo e in OFFERTA su Amazon (-20%)

Approfitta dell’offerta Amazon attiva sul set LEGO Sonic the Hedgehog che oggi, grazie ad uno sconto del 20%, puoi acquistare a soli 23,90 euro invece di 29,99. Scoprirai un set curato nel minimo dettaglio e divertentissimo: perfetto per i più piccoli o per i fan dell’iconico videogioco. Un regalo di Natale super gradito.

Set LEGO Sonic the Hedgehog in offerta

Grazie a questo set puoi costruire il tuo percorso ad ostacoli per Sonic, sconfiggere il temibile Moto Bug Badnik e liberare il simpatico Flicky. L’avventura di Sonic prende vita nelle mani dei bambini, regalando ore di divertimento creativo.

Il set include una sfera di velocità, perfetta per far sfrecciare Sonic attraverso il percorso, abbattere gli ostacoli e salvare il giorno. C’è anche una postazione da DJ con altoparlanti e un’area chillout completa di sedia a sdraio e ombrellone per far rilassare Sonic dopo l’azione frenetica.

Con tre personaggi di Sonic the Hedgehog inclusi (Sonic, Moto Bug Badnik e l’adorabile Flicky), oltre a vari accessori come anelli, hot dog piccanti e una bibita fresca, è possibile dare vita a infinite avventure e storie di gioco di ruolo.

Il momento clou? Quando Sonic ha completato la sua missione, è possibile cambiare ritmo e far vivere a Sonic e Flicky momenti di relax: una bevanda fresca, un hot dog piccante o magari un po’ di musica con la console da DJ.

Questo set di giochi LEGO Sonic the Hedgehog è il regalo perfetto per compleanni o Natale per i bambini dai 6 anni in su, specialmente per coloro che adorano i giochi d’azione e i videogame. Non perdere l’opportunità di portare a casa un pezzo del fantastico mondo di Sonic a un prezzo incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.