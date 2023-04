Set LEGO per Pasqua: 5 super offerte su Amazon

La Pasqua 2023 si avvicina e se stai cercando un regalo originale e divertente per i tuoi bambini o per i tuoi nipoti, ma anche per te stesso, non puoi perderti queste 5 super offerte su Amazon dedicate ai set LEGO a tema pasquale.

Si tratta di costruzioni colorate e simpatiche, che raffigurano coniglietti, pulcini, uova e casette di carote. Sono perfette per stimolare la creatività e la manualità dei più piccoli, ma anche per decorare la casa in vista della festa.

I 5 set LEGO perfetti per Pasqua 2023

Ecco i 5 set Lego che ti proponiamo, tutti in offerta e con spedizione Prime gratuita:

LEGO Easter Bunny 40463: un adorabile coniglietto bianco con le orecchie e gli occhi mobili che può essere posizionato in diverse pose. Misura 11 cm di altezza, 7 cm di larghezza e 6 cm di profondità. Contiene 293 pezzi ed è adatto a bambini dai 8 anni in su. Il prezzo è di 35,99 euro invece di 39,99 euro, con uno sconto del 10%.

LEGO Pulcino di Pasqua: un simpatico pulcino giallo con un uovo decorato tra le ali. Ha il becco e le ali mobili e può essere posizionato in diverse pose. Contiene 110 pezzi ed è adatto a bambini dai 7 anni in su. Il prezzo è di 33,18 euro.

LEGO 40086 Coniglietto di Pasqua: un altro grazioso coniglietto grigio con una carota tra le zampe. Contiene 106 pezzi ed è adatto a bambini dai 7 anni in su. Il prezzo è di 47,95 euro invece di 49,99 euro, con uno sconto del 4%.

LEGO Exclusive Easter Egg: un uovo pasquale decorato con fiori e farfalle che si apre per rivelare una sorpresa: un piccolo pulcino da decorare come vuoi. Contiene 239 pezzi ed è adatto a bambini dai 8 anni in su. Il prezzo è di 45,21 euro invece di 49,99 euro, con uno sconto del 10%.

LEGO 40449 Casetta della Carota del Coniglietto Pasquale: una casetta a forma di carota arancione con porta e finestre gialle. Contiene 232 pezzi ed è adatto a bambini dai 8 anni in su. Il prezzo è di 36,90 euro invece di 39,99 euro, con uno sconto del 8%.

Queste sono le nostre proposte per regalare o regalarti dei set LEGO per Pasqua. Affrettati a ordinarli su Amazon per riceverli in tempo per la festa e approfitta delle offerte prima che terminino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.