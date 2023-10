Set LEGO Harry Potter: ufficio di Silente in SCONTO su Amazon

Se sei un appassionato di Harry Potter e ami la magia dei mattoncini LEGO, non puoi perderti l’eccezionale set LEGO Harry Potter Hogwarts, che oggi è in offerta speciale con uno sconto del 11% su Amazon. Questo set di giochi da costruire ti offre l’opportunità di esplorare l’ufficio di Silente in modo dettagliato e coinvolgente. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 79,90 euro.

Set LEGO Harry Potter: le scorte a disposizione sono quasi finite

Il set include la parte riservata della biblioteca di Hogwarts e l’ufficio di Silente a 4 livelli, arricchiti da numerosi accessori originali. Le sei minifigure LEGO dei personaggi principali, tra cui Harry Potter, Hermione Granger, Albus Silente, Severus Piton, Argus Gazza e Madama Pince, ti permetteranno di rivivere le avventure dei tuoi maghi preferiti. Inoltre, non manca nemmeno una figura del gatto.

Ogni stanza è fedelmente ricreata e piena di oggetti iconici presenti nei film, come il mantello dell’invisibilità di Harry, il Pensatoio, la Spada di Grifondoro e il Cappello Parlante. Gli accessori includono anche il Pensatoio custode della memoria, un cappello da strega per Madam Pince, una lanterna e persino la piccola Fanny che risorge dalle ceneri.

Ma le sorprese non finiscono qui! Il set contiene anche tre tessere mago a sorpresa su un totale di 16, che i bambini possono collezionare per aggiungere un tocco di mistero e divertimento al loro mondo magico LEGO.

Questo modellino fa parte di una serie di set modulari LEGO che si combinano insieme, permettendoti di creare un castello giocattolo di Hogwarts completo. Inoltre, con l’app gratuita LEGO Building Instructions, la costruzione diventa ancora più semplice e divertente.

Regalati o regala a un giovane appassionato di magia un’esperienza indimenticabile con questo straordinario set LEGO Harry Potter Hogwarts. Affrettati e approfitta dell’offerta del 11% su Amazon per acquistarlo al prezzo vantaggioso di soli 79,90 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.