Set LEGO Harry Potter: la Capanna di Hagrid è in SCONTO su Amazon (-18%)

Uno dei nuovi set LEGO Harry Potter è adesso in sconto su Amazon. Parliamo in particolare del set che permette di costruire una riproduzione della Capanna di Hagrid, che con il 18% di sconto può essere tua a soli 61,74 euro invece di 74,99. Con la spedizione Prime inclusa lo riceverai nel giro di 24/48 ore.

Set LEGO Harry Potter: costruisci l’iconica capanna di Hagrid

Il set, come avrai capito, include la costruzione della capanna di Hagrid e della cuccia per il suo cane. La capanna ha un tetto rimovibile e apribile, che permette di accedere al suo interno, dove troverai la caratteristica sedia pieghevole di Hagrid, un portaombrelli e un misterioso elemento: un uovo di drago.

All’interno della confezione troverai anche sette personaggi LEGO Harry Potter: il protagonista insieme ai suoi amici Hermione Granger e Ron Weasley, il loro rivale Draco Malfoy, e ovviamente il gentile gigante Rubeus Hagrid. A completare il gruppo ecco i personaggi del drago Norberto e del fedele cane di Hagrid, Thor.

Infine, troverai anche 2 dei 14 ritratti di Hogwarts collezionabili: si tratta di elementi stampati in oro che aggiungono un tocco di magia al tuo set. Un pezzo da non perdere dunque per ogni appassionato di Harry Potter: acquistalo ora in offerta a 61,74 euro invece di 74,99.