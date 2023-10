Set LEGO Dobby L'Elfo Domestico: CHE SCONTO su Amazon (-20%)

Scommettiamo che, come molti di noi, hai sognato di avere a casa tua un piccolo pezzo del magico universo di harry Potter. Oggi è il tuo giorno fortunato: con la Festa delle Offerte Prime di Amazon, puoi portare a casa il set LEGO Harry Potter Dobby L’Elfo Domestico con uno sconto del 20%, al prezzo incredibile di soli 22,79 euro. Scopri insieme a noi perché questo set è un must-have per tutti i fan.

Set LEGO Dobby: un pezzo da non perdere

Se sei un vero fan di Harry Potter, sicuramente conosci Dobby, l’elfo domestico affezionato a Harry. Questo set LEGO ti offre l’opportunità unica di costruire ed esporre una dettagliata replica di Dobby, uno dei personaggi più amati della saga. Le sue testa, orecchie e braccia sono snodabili, il che significa che puoi posizionarlo esattamente come desideri.

Non è finita qui! Questo set include anche alcuni gadget di Harry Potter che sono una festa per gli occhi per i fan. Puoi assemblare la torta fluttuante di zia Petunia, il modellino del diario di Tom Riddle e il famoso calzino di Harry Potter. Questi accessori sono perfetti per ricreare le scene iconiche dei film direttamente nella tua casa.

Dobby merita di essere esposto con orgoglio e LEGO ha pensato a tutto. La figura è dotata di un supporto con una targhetta che ti permette di metterlo in mostra come accessorio o decorazione per la tua camera da letto, il tuo ufficio o dovunque tu desideri.

Questo set è un regalo magico a tema Harry Potter, adatto a ragazze, ragazzi, bambini e bambine dai 8 anni in su. Se stai cercando un modo per ampliare la tua collezione di gadget di Harry Potter o stai cercando il regalo perfetto per un fan della saga, questo set LEGO è esattamente ciò di cui hai bisogno.

Il set LEGO Harry Potter Dobby L’Elfo Domestico è un’opportunità unica per portare a casa un pezzo del mondo magico di Harry Potter. Con uno sconto del 20% durante le Offerte Prime di Amazon, ora è il momento perfetto per accontentare il tuo spirito da mago. Non lasciarti sfuggire questa occasione attiva ancora fino a stasera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.