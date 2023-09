Set LEGO Disney Cinepresa: un pezzo UNICO in OFFERTA (-17%)

Sei pronto a immergerti nell’universo magico della Disney e celebrare il 100° anniversario di questa incredibile compagnia? Sì, perché quello che stiamo per segnalarti è davvero unico: il Set LEGO Disney Cinepresa 43230 è ora disponibile in offerta speciale su Amazon a soli 82,99€ invece di 99,99€. Risparmia il 17% e aggiungi un pezzo eccezionale alla tua collezione LEGO.

Set LEGO Disney Cinepresa in offerta

Questo set LEGO Disney è un’autentica festa per i fan della Disney di tutte le età. Con 811 pezzi, potrai costruire una cinepresa vintage straordinariamente dettagliata. Questa cinepresa è un omaggio speciale a Walt Disney e ai suoi indimenticabili personaggi, ed è progettata per essere esposta con orgoglio nella tua collezione LEGO.

Il set include una serie di cimeli Disney, tra cui una striscia di pellicola con fotogrammi di 20 storici film Disney. Sarà un piacere scoprire quali film sono stati immortalati su questa pellicola speciale. Inoltre, troverai un ciak da regista con spazio per 3 personaggi Disney, oltre a una cinepresa multipiano con 3 schermi stampati che mostrano come è stato realizzato il celebre cortometraggio Disney “The Old Mill.”

Questo set non sarebbe completo senza le minifigure LEGO Disney. Troverai Topolino, Minnie e la minifigure di Walt Disney in versione LEGO. Ma le sorprese non finiscono qui: ci sono anche le figure degli animali LEGO di Bambi e Dumbo per aggiungere ulteriore magia alla tua collezione.

Il set è insomma una grande opportunità di celebrare il mondo incantato di Disney e di portarlo nella tua casa. È un regalo perfetto per chiunque ami la Disney e sia appassionato di LEGO. Che tu stia cercando un regalo di compleanno o un pensiero speciale per un anniversario, questo set è un’opzione stupenda per gli adulti fan della Disney.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta e aggiungi un tocco di magia Disney alla tua collezione LEGO. Acquista ora il Set LEGO Disney Cinepresa 43230 su Amazon e festeggia il 100° anniversario Disney in grande stile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.