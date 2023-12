Set LEGO Bouquet Fiori Selvatici: OTTIMO SCONTO su Amazon (-17%)

Le idee regalo per il prossimo Natale impazzano e tra le migliori può esserci sicuramente il set LEGO Bouquet Fiori Selvatici Finti, uno dei più venduti degli ultimi mesi, che oggi puoi acquistare su Amazon in sconto a soli 49,90 euro invece di 59,90. Una strepitosa occasione per sorprendere la persona che ami.

Set LEGO Bouquet Fiori Selvatici Finti: fai un regalo speciale

Immergiti nella bellezza di 16 steli regolabili, ciascuno rappresentante una varietà di fiori, tra cui fiordalisi, lavanda, papaveri del Galles, prezzemolo, felci, gerbere, speronelle e lupinelle. La versatilità di questi steli ti consente di sperimentare diverse composizioni, dando vita a un bouquet unico e affascinante.

Questo non è solo un set di fiori, ma un‘opera d’arte floreale che puoi chiamare tua senza preoccuparti di appassire o annaffiare. Perfetto per gli aspiranti fioristi e gli amanti dell’arte, il Bouquet Fiori Selvatici LEGO è un hobby creativo che aggiunge un tocco naturale e senza tempo alla tua casa.

Con elementi in plastica vegetale provenienti da fonti sostenibili, questo set fa parte della Botanical Collection di LEGO, ispirata al mondo reale. È un regalo ideale per Natale o compleanni, perfetto per sorprendere amici, familiari, moglie o marito.

Cogli l’occasione di completare il tuo arredo floreale: unisci il Bouquet Fiori Selvatici a quello di Fiori LEGO Icons (10280) per creare una combinazione spettacolare o due bouquet distinti. Approfitta dell’offerta su Amazon e aggiungi un tocco di natura alla tua vita creativa.

