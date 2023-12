Set LEGO Bouquet di Fiori e Bonsai: il bundle in OFFERTA su Amazon (-22%)

Amazon ha preparato un fantastico bundle per Natale: i set LEGO Bouquet di Fiori e Albero Bonsai insieme al prezzo eccezionale di 84,89 euro invece di 109,98. Una strepitosa occasione per risparmiare, fare un doppio regalo e portarsi a casa due dei set LEGO per adulti più amati.

Il bundle LEGO definitivo per il Natale 2023

Il set LEGO Bouquet di Fiori è un capolavoro floreale unico, composto da 15 steli e una varietà di fiori e foglie, tra cui rose, bocche di leone, papaveri, astri e margherite. Questo non è solo un set di costruzione, ma un’opera d’arte che puoi personalizzare a tuo piacimento. Con petali e foglie intercambiabili, oltre a steli regolabili, puoi creare il bouquet perfetto che non appassisce mai.

Accanto al Bouquet di Fiori, troverai l’Albero Bonsai LEGO, un modello artificiale elegante e raffinato perfetto per gli adulti. Con foglie verdi classiche e fiori di ciliegio rosa sgargiante, questo set offre un’esperienza di assemblaggio appagante e rilassante. Personalizza la distribuzione delle foglie e dei fiori per creare un’opera d’arte che farà sicuramente un figurone in ogni ambiente.

Entrambi i set, oltre a essere un piacere da costruire, sono anche dei pezzi decorativi incredibili da esporre a casa o in ufficio. Sia che tu desideri una composizione floreale vivace o un albero bonsai elegante, questo bundle ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per portare la natura nella tua vita quotidiana.

Non perdere questa offerta straordinaria: acquista ora il bundle LEGO Bouquet di Fiori e Albero Bonsai su Amazon a soli 84,89 euro e regala alla tua casa un tocco di natura che dura nel tempo.

