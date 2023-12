Set LEGO Avatar Montagne Fluttuanti: bellissimo ed in SCONTO (-40%)

Da inserire nel cassetto delle idee regalo per il prossimo Natale, questo set LEGO ispirato ad Avatar e alle sue meravigliose Montagne Fluttuanti è disponibile in sconto su Amazon con un risparmio del 40%. Questo significa che puoi pagarlo soltanto 59,99 euro invece di 99,99: un’occasione da non farti scappare.

Set LEGO Avatar Montagne Fluttuanti: rivivi la magia

Questo incredibile set che include un giocattolo elicottero, il laboratorio Site 26, 5 minifigure straordinarie, una figura animale Direhorse e una scena luminosa con elementi fluorescenti.

Le 2 minifigure di Jake Sully, nelle sue forme Na’vi e umane, sono pronte all’azione con una balestra, una lancia e tanto entusiasmo. Unisciti a loro con le minifigure di Dr. Grace, Norm e Trudy per vivere un’avventura epica.

Il giocattolo elicottero è dotato di rotori rotanti, mentre il laboratorio Site 26 ha un tetto staccabile per un facile accesso all’interno. Riproduci scene indimenticabili del film del 2022, con Jake che si collega al suo avatar nel linkbed e immergiti nel mondo magico di Pandora con la figura animale Direhorse.

Questo set LEGO Avatar è incredibilmente versatile, permettendoti di ricreare scene epiche del film, inventare nuove storie o creare uno spettacolare display per la tua camera. Con 3 libretti di istruzioni per la costruzione, puoi persino coinvolgere amici o familiari nella costruzione.

Sorprendi i bambini amanti della natura con questo meraviglioso set LEGO come regalo di Natale o idea regalo di compleanno. Non farti sfuggire questa offerta unica e aggiungi il set LEGO Avatar Montagne Fluttuanti alla tua collezione oggi stesso.

