Set LEGO Aeroplano di Batman in OFFERTA BLACK FRIDAY

La settimana del Black Friday di Amazon continua e i LEGO ne sono assoluti protagonisti. Ne è la dimostrazione lo sconto attivo su questo set LEGO che riproduce l’aeroplano di Batman e che puoi acquistare in offerta a soli 28,39 euro. Una grande occasione per fare un regalo di Natale in anticipo.

Set LEGO Aeroplano di Batman: un pezzo imperdibile

Preparati a solcare i cieli di Gotham City con un aeroplano giocattolo che porta la firma LEGO: il Batwing. Questo straordinario set cattura ogni dettaglio dell’aereo, completo di 2 shooter, cabina di pilotaggio e vano portaoggetti per i gadget essenziali di Batman, come il suo iconico Batarang e le manette. E quando non è in azione, il Batwing può essere appeso con stile alla parete.

Il playset include due minifigure LEGO iconiche: Batman, con il suo mantello nero e il cappuccio distintivo, e il Joker, vestito nel suo classico abito viola con tanto di cappello. Rivivi l’epica scena in cui Batman scende in picchiata sulle strade di Gotham City per affrontare il Joker, usando il Batarang e le manette per consegnare il cattivo alla giustizia.

I dettagli di questo set sono sbalorditivi, catturando l’estetica del film del 1989 in ogni mattoncino LEGO. E per un’esperienza di costruzione ancora più coinvolgente, scarica l’app LEGO Builder, che offre strumenti digitali per esplorare i modelli in 3D, salvare i progressi e vivere la costruzione in un modo completamente nuovo.

Regala ai giovani appassionati di Batman e dei supereroi DC un’esperienza di gioco straordinaria. Acquista ora il Set LEGO Bat-Aereo: Batman vs. The Joker a un prezzo incredibile di 28,39 euro durante il Black Friday su Amazon. Non perdere l’occasione di portare l’epica battaglia tra il Cavaliere Oscuro e il Joker direttamente nelle mani dei tuoi piccoli supereroi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.