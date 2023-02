Set di zaino Fortnite e sacca sportiva oggi tua a soli 13,49€ (coupon 50%)

Tuo figlio è un fan sfegatato di Fortnite e sei alla ricerca del giusto regalo che possa renderlo felice? Allora non perderti questa offerta che ti propone oggi Amazon: solo se ti affretti potrai portarti a casa questo spettacolare set di zaino Fortnite e sacca sportiva al prezzo pazzesco di 13,49 € applicando il coupon di Amazon che ti permetterà di acquistare lo zaino e la sacca con lo sconto del 50%.

Questo zaino, che fa parte della nuova collezione di merchandising Fortnite, sarà il regalo perfetto per il tuo bambino/ragazzo o per l’amichetto di tuo figlio. Ad un prezzo pazzesco potrai acquistare un prodotto, o meglio due, dalla qualità eccellente.

Infatti, con poco più di 13 euro, avrai il set che comprende sia lo zaino che tuo figlio potrà usare quotidianamente per andare a scuola che la sacca sportiva da utilizzare per andare in piscina, a calcetto, in palestra e non solo.

Lo zainetto per bambini di Fortnite è provvisto di una comoda cerniera che rende particolarmente facile l’apertura e la chiusura dello zaino stesso. Estremamente leggero e confortevole, è provvisto di uno scomparto principale all’interno del quale il tuo bambino potrà inserire tutto l’occorrente per la scuola.

Inoltre, lo zaino prevede anche un’ampia tasca frontale con zip che può essere utilizzata per inserire gli oggetti più piccoli. Gli spallacci imbottiti e regolabili, invece, garantiranno il giusto comfort a tuo figlio anche quando lo zaino sarà particolarmente pesante a causa dei troppi libri e quaderni.

Le dimensioni di 37 x 26 x 12 cm rendono questo zaino abbastanza compatto ma al tempo stesso capiente. Invece, la sacca sportiva con coulisse ha dimensioni di 39 x 30 cm. Insomma, un’idea regalo ottima da non perdere assolutamente a questo prezzo super scontato.

Non ti resta che correre su Amazon e acquistare il set di zaino Fortnite e sacca sportiva al prezzo pazzesco di 13,49 € prima che sia troppo tardi. L’offerta potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.