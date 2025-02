Set di pinze Amazon Basics: qualità eccellente ad un prezzo da capogiro

Se sei alla ricerca di un set di pinze resistenti e affidabili per il fai-da-te, il set di pinze Amazon Basics da 4 pezzi è la scelta che fa al caso tuo. Realizzato in lega d’acciaio d’alta qualità, questo set è caratterizzato dalla robustezza degli strumenti, pensati per garantirti il massimo della performance durante l’uso quotidiano.

Queste pinze sono dotate di un giunto rivettato a caldo che assicura un’ottima presa ed un uso particolarmente pratico e maneggevole. I manici di ciascuno strumento sono colorati così da renderlo più facilmente riconoscibile e inoltre questo set arriverà a casa tua all’interno di una pratica custodia in nylon, ideale per tenerlo in ordine e riporlo più accuratamente dopo l’uso.

All’interno del set è presente una pinza diagonale da 150 mm, perfetta per effettuare tagli di precisione e pensata per recidere fili o cavi.

Sono presenti poi delle pinze universali da 150 mm che potrai utilizzare per piegare o torcere una vasta gamma di materiali. A seguire sono presenti le pinze a becco lungo da 150 mm, ideali per lavorare in spazi ridotti o raggiungere punti particolarmente complessi.

Infine vi sono le pinze a giunto scanalato da 250 mm, ideali per lavori che richiedono una presa più forte ed un maggior controllo sullo strumento. Il peso dell’intero articolo è di appena 1,68 libbre, e i materiali con cui è realizzato sono pensati per renderlo particolarmente performanti e resistenti.

Inoltre, come già anticipato, con la pratica custodia in nylon potrai sempre tenere i tuoi strumenti in ordine e riporli con cura dopo l’uso. Al momento questo prodotto è in offerta su Amazon con il 18% di sconto, e quindi puoi portarlo immediatamente a casa tua al prezzo imbattibile di 18,84 euro! Non lasciarti scappare questa offerta fenomenale.