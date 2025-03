Set di coltellini di precisione 29-in-1 a soli 7,48 euro: offerta di primavera in ANTICIPO

Un’idea regalo per hobbisti e collezionisti è questo set di coltelli di precisione da 29 pezzi oggi protagonista di un’offerta anticipata di Amazon: puoi acquistarlo infatti a soli 7,48 euro invece di 11,87. Il prezzo include la spedizione Prime con consegna veloce.

Set di coltellini di precisione: modellismo fai-da-te

Il set è composto da 29 pezzi, tra cui un coltello da montare, 26 lame affilatissime in vari formati, una mola per l’affilatura e un paio di pinzette. Un kit completo, insomma, perfetto per intagli, incisioni, sculture e cesellature su legno, cartone spesso, plastica, tessuti, carta kraft e persino metallo sottile.

Le lame sono fatte di lega di acciaio di alta qualità per offrire resistenza e durata, evitando che si smussino dopo pochi utilizzi. Ogni lama ha poi una funzione specifica, quindi, che tu debba rifinire dettagli minuscoli o lavorare superfici più ampie, avrai sempre lo strumento giusto a portata di mano. L‘impugnatura in alluminio leggero con rivestimento in gomma antiscivolo ti darà la presa comoda per lavorare in sicurezza.

Tutto questo è contenuto in una pratica valigetta in plastica rigida con cui organizzare le lame e trasportarle in modo sicuro. Perfetto per vari utilizzi, il set ti costerà soltanto 7,48 euro se approfitti subito di questa offerta di primavera anticipata.