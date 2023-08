Set di cacciaviti di precisione con 24 punte in SCONTO a soli 12€

Non perdere altro tempo, corri su Amazon e acquista subito questo utilissimo set di cacciaviti di precisione in offerta, al prezzo scontato di soli 12,89 euro invece di 13,53 euro. Approfittando quindi dello sconto del 5%, ancora per pochissimo tempo, potrai portarti a casa questo set composto da ben 24 punte.

Il mini set, ti sarà particolarmente utile per effettuare piccoli lavori di riparazione di elettronica, per sistemare le stanghette degli occhiali, per sistemare chiusure di bracciali ma anche per effettuare riparazioni fai-da-te di elettrodomestici più grandi.

Infatti, per tutti questi lavori, è necessario essere molto precisi ed accurati, motivo per cui questo set di cacciaviti di precisione è praticamente perfetto. Tra le varie misure delle punte, troverai sicuramente le seguenti: Flat lama, esagonale, set di punte Torx senza foro, A forma di U, a forma di Y, a forma di W, Tri-Wing, Triangolare, Pentagono.

Le punte sono tutte particolarmente resistenti costruite con acciaio legato S2 e non manca il rivestimento anti-ruggine che rende questo set ancora più duraturo nel tempo. Invece, l’intero cacciavite è stato realizzato in lega di alluminio in un unico pezzo con una superficie poliedrica grazie alla quale potrai godere di una impugnatura perfetta con una sola mano.

Non manca il coperchio del cacciavite completo di un cuscinetto silenzioso per consentire una rotazione regolare e un facile avvitamento. Potrai riporre le punte all’interno della comoda scatola magnetica che ti permetterà di avere l’intero set sempre in ordine e a portata di mano. Insomma, si tratta di un prodotto unico, perfetto se ami effettuare piccoli lavoretti fai-da-te.

Dunque, non ti resta che correre su Amazon e concludere il tuo ordine che ti permetterà di acquistare questo imperdibile set di cacciaviti di precisione in offerta a soli 12,89 euro. Affrettati, questo prodotto sta andando a ruba e tra pochissimo tempo l’offerta giungerà al termine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.