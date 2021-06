Siete in cerca di un set di lampadine che possa rendere la vostra illuminazione casalinga Smart? Quelle prodotte da Lumary sono in offerta su Amazon a soli 27,59 euro per la confezione da 4 pezzi. Il ribasso del 40% sul prezzo di listino è garantito da un coupon da selezionare prima di mettere il prodotto nel carrello.

Set di 4 lampadine Smart di Lumary: caratteristiche principali

Le lampadine WiFi prodotte da Lumary racchiudono nel loro piccolo tutta la comodità offerta dall'illuminazione smart. Utilizzabili anche grazie agli assistenti virtuali, le lampadine possono essere comandate a distanza a proprio piacimento. Per poterle installare non è richiesto nessun hub in quanto si devono collegare al WiFi di casa e il gioco sarà fatto. Una volta completato questo step potranno essere comandate comandata attraverso l'applicazione dedicata o, come già detto, con Google Home e Amazon Alexa.

Oltre all'accensione e allo spegnimento, la luce è anche dimmerabile. Ciò significa che può essere impostata l'intensità a proprio gusto. I valori prestabiliti vanno dal 10 al 100% per offrire più opzioni possibili. La temperatura di colore, invece, è standard e copre un range che va da 2700k a 6500k quindi sia luce bianca calda che fredda oltre a un ampio spettro di colori RGB selezionabili tramite l'apposita applicazione.

Con l'applicazione è possibile stabilire anche una routine con cui impostare un orario prestabilito di entrata in funzione o di chiusura. Infine la classe energetica di appartenenza è A+++ mentre l'attacco è di tipo E27 e la potenza è di 9W.

Le lampadine WiFi di Lumary compatibili con Amazon Alexa e Google Home sono acquistabili su Amazon a soli 27,59 euro. Le spedizioni sono effettuate in meno 48 ore nel caso in cui abbiate un abbonamento Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home