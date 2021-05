Siete alla ricerca di un comodo dispositivo che renda il vostro Joy-Con di Nintendo Switch un ottimo volante per i giochi di auto? Su Amazon trovate un'interessante offerta riguardante il volante Amazon Basics 13,16 euro passa a 6,74 euro con uno sconto di quasi metà prezzo.

Volanti per Joy-Con Amazon Basics: caratteristiche principali

Rendete i videogiochi di corse più divertenti con i volanti Amazon Basics per Nintendo Switch nella loro colorazione Blu e Rosso (confezione da 2). Il volante crea un'esperienza di gioco più facile, perfetta per i giocatori più giovani o i principianti. Per l’utilizzo è sufficiente inserire un controller Joy-con nell'accessorio e prepararsi ad un'emozionante sfida di corsa virtuale. Il set comprende due volanti, uno per il controller sinistro e l'altro per il controller destro, che permettono di competere contro un amico.

Entrambi i volanti sono dotati di impugnatura a doppia iniezione, che offrono una presa sicura e comoda. I volanti includono un'imbottitura aggiuntiva progettata per proteggere i controller Joy-con durante l'uso. Infine i due volanti sono dotati di grandi pulsanti posteriori SR / SL, che consentono un facile accesso e un controllo ottimale sull'azione.

Tutto questo può essere vostro all'esclusivo prezzo di soli 6,74 euro che, rispetto al prezzo di listino, corrispondono a uno sconto pari al 49%.

