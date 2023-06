Set di 2 telecomandi originali Samsung per Smart TV in sconto su Amazon

Se sei alla ricerca di un nuovo telecomando per la tua Smart TV Samsung, allora questa è l’offerta che fa per te. Amazon sta attualmente offrendo uno sconto del 34% su un set di 2 telecomandi originali Samsung, che ti permetteranno di godere di prestazioni stabili e di tutte le funzioni del dispositivo originale. Questi telecomandi sono compatibili con una vasta gamma di modelli Samsung e offrono una facile e comoda alternativa per sostituire il tuo vecchio telecomando danneggiato. Approfitta di questa offerta esclusiva e acquistali subito al prezzo vantaggioso di soli 9,99 euro.

Set di 2 telecomandi originali Samsung per Smart TV, un occasione per tutte le famiglie

Uno dei punti di forza di questi telecomandi originali Samsung è l’adozione di un nuovo chip intelligente aggiornato, che garantisce prestazioni stabili e affidabili. Grazie alla trasmissione di rilevamento multi-angolo, potrai utilizzare il telecomando da diverse posizioni senza problemi di copertura del segnale. Inoltre, la distanza di trasmissione più lunga ti permetterà di controllare la tua Smart TV anche da una certa distanza. Con questo telecomando, potrai sostituire perfettamente il vecchio telecomando danneggiato e godere di tutte le funzioni originali.

I telecomandi originali Samsung sono realizzati con un guscio in robusta plastica ABS, che li rendono resistenti alle cadute e all’usura. Inoltre, il corpo del telecomando è piccolo e progettato in modo ergonomico per evitare che scivoli dalle tue mani. I tasti sono morbidi e reattivi, garantendo un feedback rapido con un solo tocco. Il design compatto e funzionale rende questo telecomando comodo da utilizzare e facile da maneggiare.

Il set di telecomandi originali Samsung è compatibile con numerosi modelli di Smart TV Samsung, tra cui BN59-01199F, AA59-00666A, AA59-00741A, AA59-00600A, AA59-00622A, BN59-01178W, AA59-00786A, AA59-00602A, AA59-00603A, AA59-01180A, AA59-01289A, BN59-01268D, BN59-01175N. Quindi, indipendentemente dal modello di Smart TV Samsung che possiedi, questo telecomando sarà sicuramente compatibile.

Una delle caratteristiche migliori di questi telecomandi originali Samsung è la loro facilità d’uso. Non richiedono alcuna impostazione di accoppiamento o programmazione complicata. Basta inserire le batterie e il telecomando è pronto all’uso. Il chip intelligente garantisce un segnale stabile e una maggiore durata delle batterie. Inoltre, la portata di trasmissione più lunga, che raggiunge gli 8-10 metri, ti permetterà di controllare la tua Smart TV anche da una certa distanza.

Approfitta subito di questa offerta e acquista questi telecomandi originali Samsung ad un prezzo vantaggioso di soli 9,99 euro. Non perdere altro tempo, la promozione può scadere da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.