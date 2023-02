Set di 2 lampadine Smart TP-Link a un prezzo mai visto!

Siete degli amanti della tecnologia e volete aggiungere delle luci intelligenti nella vostra casa? Non fatevi scappare allora queste due lampadine LED super potenti e di grande qualità certificata TP-Link. Le potete trovare adesso su Amazon a soli 18,98 euro grazie allo straordinario sconto del 24%: non lasciatevele scappare e aggiungetele al carrello per completare il check-out prima che la promozione termini.

Set di 2 lampadine Smart TP-Link in grande sconto

Negli ultimi anni le nostre case sono diventate sempre più tecnologiche grazie ai dispositivi Smart. Da oggi potrete aggiungere alla vostra casa anche questo straordinario bundle con 2 lampadine LED al suo interno. Usatele con i vostri assistenti vocali o tramite il vostro smartphone con l’applicazione disponibile su Play Store e App Store. Temete di aver lasciato la luce accesa? Niente paura con l’app Tapo potete accendere e spegnere le lampadine Smart Tapo L530E ovunque vi trovate.

Le Tapo L530E consentono di creare scenari e routine quotidiane in modo semplice e veloce, potrete impostare luminosità, temperatura e anche colore, con una gamma di 16.000.000 di tonalità tra cui scegliere. Permette anche di simulare la vostra presenza in casa per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati ed è progettata per ridurre i consumi energetici pur mantenendo sempre il massimo delle prestazioni.

Non lasciatevi sfuggire questa grande occasione e acquistate subito queste due lampadine Smart che trovate su Amazon a soli 18,98 euro grazie allo sconto del 24%. Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia con il servizio Amazon Prime.

