Set cacciavite elettrico: 3 velocità, 12 punte e il 30% di sconto su Amazon

Se stai cercando un set di cacciaviti elettrico pratico, potente e portatile, l’occasione del giorno arriva, al solito, su Amazon.

Oggi hai la possibilità di acquistare il set di cacciaviti HOTO da 3.6 V a un prezzo incredibile: solo 41,99 euro invece di 59,99 euro! Basta applicare il coupon sconto del 30% al momento dell’acquisto e risparmierai 18 euro.

Cacciavite elettrico: un set completo di tutto

Il set di cacciaviti HOTO è un prodotto di alta qualità, con un design tutto in uno che include 12 punte lunghe in acciaio S2, resistenti e durevoli. Il cacciavite ha una batteria da 1500 mAh che garantisce una lunga durata e una ricarica rapida tramite il cavo USB-C in dotazione.

L’accessorio è dotato inoltre di una luce LED circolare senza ombre che illumina l’area di lavoro e una manopola a quattro stadi per regolare la coppia in base alle diverse esigenze.

Il set in questione è ideale per vari lavori di fai da te, come montare mobili, riparare computer, biciclette e altri oggetti. Il tutto è contenuto in una scatola di trasporto in lega di alluminio che facilita il trasporto e la conservazione.

Non lasciarti sfuggire questa offerta limitata nel tempo: acquista il set di cacciaviti HOTO da 3.6 V a soli 41,99 euro con il coupon sconto del 30%. Uno sconto che non puoi assolutamente ignorare.

