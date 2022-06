Enorme set Bosch 103 in 1, sconto 63% su Amazon: a 22€ è IMPERDIBILE

A sorpresa, torna disponibile su Amazon il set Bosch 103 in 1 con eccellenti punte per trapano, perfette per forare legno, metallo e plastica. Oltre a loro, diversi altri accessori per i tuoi lavori di fai da te.

Quando ho visto il ritorno dello sconto del 63% non ho potuto fare a meno di segnalartelo. Completando l’ordine al volo, puoi portarlo a casa a 22,90€ invece di 61,42€. Le spedizioni, assolutamente gratuite, sono garantite dai servizi Prime: data l’elevata richiesta, la consegna potrebbe richiedere un po’ più tempo del previsto.

Set Bosch 103 in 1 a prezzo assurdo su Amazon

Assolutamente compatibili con il trapano che hai in casa, si tratta di punte universali e non sei vincolato dal brand. Lo stesso brand, tuttavia, che ti garantisce una qualità ben nota a chi sceglie i suoi prodotti.

All’inverno della pratica valigetta per il trasporto, trovi:

Punte: punte per legno diametro 3/3/4/4/5/6/7/8/10 mm, punte per metallo diametro 1,5/1,5/2/2/2/2,5/3/3/3/3/3,2/3,5/4/4,5/4,8/5/5,5/6/7 mm, punte per pietra diametro 4/5/6/8/10 mm

Bit di avvitamento: 25 mm ph pz 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3, s 4/4/6/6/7/7, t 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40, h 3/4/5/6; 50 mm ph pz 0/1/2/3, s 4/6, t 10/20/25

Contenuto ulteriore: sega a tazza diametro 32/38/44/54 mm, 1 x punta di centraggio, mecchia a spada diametro 16/22 mm, 1 x portabit universale, giradadi diametro 5/6/8/10/11/12/13 mm, 1 x svasatore, 1 x chiave a brugola

Come vedi, è veramente un set completo, che varrebbe tutti gli oltre 60€ richiesti dal prezzo pieno. Con lo sconto del 63% il kit 103 in 1 di Bosch diventa un vero e proprio affare: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 22,90€, adesso che è tornato in stock. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.