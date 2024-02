Serverplan: web hosting professionale e veloce con SSD NVMe a partire da 26€ l'anno

Se fino a qualche anno fa aprire un sito web e farlo rendere al meglio era più alla portata di tutti, oggi le cose sono cambiate. La concorrenza sul web è enorme, l’algoritmo alla base della Ricerca di Google sempre più raffinato, per cui ora è di fatto impossibile ottenere risultati con un nuovo progetto senza affidarsi alle migliori soluzioni presenti oggi sul mercato.

Una di queste è Serverplan, punto di riferimento in Italia nel servizio di web hosting, professionale e veloce con l’utilizzo dei dischi SSD NVMe. Il piano più economico parte da 26 euro (più IVA) l’anno, con la possibilità di contare su un dominio gratuito per sempre (incluse le estensioni .it e .eu).

I vantaggi dei piani hosting di Serverplan

Ecco tre motivi per cui scegliere Serverplan per l’hosting di un nuovo sito web:

Dominio gratis per sempre : in genere il dominio, cioè il nome del sito che compare nel campo URL della barra degli indirizzi dei browser Internet, è a pagamento sia al momento dell’acquisto che al momento del rinnovo annuale. Con Serverplan è invece gratuito.

: in genere il dominio, cioè il nome del sito che compare nel campo URL della barra degli indirizzi dei browser Internet, è a pagamento sia al momento dell’acquisto che al momento del rinnovo annuale. Con Serverplan è invece gratuito. SSD NVMe : la stragrande maggioranza dei fornitori di web hosting offre unità SSD di vecchia generazione o addirittura i datati HDD. Serverplan opera invece al contrario, garantendo fin dal piano più economico la migliore tecnologia possibile per performance sempre all’avanguardia.

: la stragrande maggioranza dei fornitori di web hosting offre unità SSD di vecchia generazione o addirittura i datati HDD. Serverplan opera invece al contrario, garantendo fin dal piano più economico la migliore tecnologia possibile per performance sempre all’avanguardia. Certificato SSL: di solito i servizi di web hosting non includono il certificato SSL, indispensabile per rendere sicuro il proprio sito web e ottenere un posizionamento migliore nella SERP. Serverplan lo include invece in tutti i suoi piani hosting.

Grazie alla nuova promozione in corso, il piano hosting più conveniente di Serverplan parte da 26 euro (più IVA) l’anno, con un dominio gratuito per sempre. L’offerta è disponibile su questa pagina del sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.