Server dedicato economico e completo: la scelta migliore è Serverplan

Serverplan è un importante punto di riferimento per il settore dei servizi di hosting e propone una ricca gamma di soluzioni per chi è alla ricerca di un server dedicato. Si tratta di un servizio che può tornare utilissimo, superando i limiti di altri servizi di hosting ma che, in genere, comporta costi maggiori.

Con Serverplan è possibile trovare il giusto equilibro tra prestazioni (ottime) e prezzo (accessibile) anche grazie a un’offerta articolata e ricca di opzioni. Individuare un’opzione vantaggiosa, in questo modo, diventerà più semplice.

La gamma di server dedicati Linux e Windows di Serverplan parte da 75 euro al mese e include svariate opzioni aggiuntive da considerare per trovare la soluzione giusta per le proprie esigenze. Per chi sceglierà una delle offerte del provider, inoltre, c’è sempre la migrazione gratuita dei dati.

Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale di Serverplan, accessibile dal link qui di sotto.

Nuovo server dedicato? Ora c’è l’offerta di Serverplan

Con Serverplan è possibile accedere a svariate opzioni per un server dedicato. Il provider mette a disposizione soluzioni con HDD, SSD e NVMe e con la possibilità di individuare la combinazione migliore considerando CPU e RAM per ottimizzare le prestazioni in rapporto al budget a disposizione.

Le proposte di Serverplan partono da 75 euro + IVA ogni mese. Ogni proposta è configurabile, nei minimi dettagli, andando a personalizzare il più possibile il servizio e scegliendo tutte le specifiche di cui si ha bisogno. Tramite il servizio di web chat è anche possibile ottenere il supporto diretto di Serverplan in modo da poter contare su una valida assistenza nella scelta del piano da attivare.

Tutti i dettagli sono accessibili tramite la pagina dedicata ai server dedicati del sito ufficiale di Serverplan.

