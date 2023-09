Serbia-Italia: come vedere la diretta streaming

Nuova sfida colorata di azzurro per i Mondiali di Basket 2023. Oggi alle 10:00 giocherà l’Italia in una partita davvero emozionante e super attesa. Guarda Serbia-Italia in diretta streaming con DAZN. Grazie a questa soluzione puoi goderti tutti i match in live streaming a partire da soli 9,99 euro! Niente male vero? Cosa devi fare per assicurarti questa soluzione eccezionalmente economica?

Attiva subito il Piano Start! Grazie a questo bundle hai il basket, l’UFC, l’NFL, il calcio femminile e molto altro ancora. Puoi registrare fino a 4 dispositivi e guardare i contenuti in contemporanea su 1 rete internet domestica. Inoltre, puoi utilizzare massimo 2 dispositivi in contemporanea sulla stessa rete internet. Perciò, se ami il basket, questa è la soluzione che fa al caso tuo. Approfittane subito.

Serbia-Italia: diretta streaming e convocati

Scegli DAZN per vedere live streaming Serbia-Italia. La partita, valida per i Mondiali di Basket 2023, verrà trasmessa in diretta dalle ore 10:00. Non perderti questo entusiasmante incontro. Vediamo ora i convocati da Pozzecco che da quando è iniziato questo torneo importantissimo si stanno dando da fare per portare l’Italia verso la finale:

Marco Spissu: classe 1995, 185, Playmaker, Umana Reyer Venezia

Stefano Tonut: classe 1993, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano

Nicolò Melli: classe 1991, 205, Ala, EA7 Emporio Armani Milano

Simone Fontecchio: classe 1995, 203, Ala, Utah Jazz – Nba

Giampaolo Ricci: classe 1991, 202, Ala, EA7 Emporio Armani Milano

Matteo Spagnolo: classe 2003, 194, Playmaker, Alba Berlino – Germania

Achille Polonara: classe 1991, 205, Ala, Virtus Segafredo Bologna

Mouhamet Diouf: classe 2001, 206, Ala/Centro, Río Breogán – Spagna

Luca Severini: classe 1996, 204, Ala/Centro, Bertram Yacht Tortona

Gabriele Procida: classe 2002, 200, Guardia/Ala, Alba Berlino – Germania

Alessandro Pajola: classe 1999, 194, Playmaker, Virtus Segafredo Bologna

Luigi Datome: classe 1987, 203, Ala, EA7 Emporio Armani Milano

