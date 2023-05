Serata RISIKO! ma devi conquistare Gotham City in questa versione

Scegli il tuo cattivo e conquista Gotham City con furbizia e abili contrattazioni in questa versione rivisitata di Risiko! Batman DC di Spin Master. Un modo nuovo di affrontare le tue conquiste militare e per dare un twist alle serate tra amici.

Mostra a Gotham City chi è il villain più potente in questa rivisitazione di Risiko!

Se hai l’abitudine di passare le serate con gli amici a giocare a giochi di società di tutti i tipi, di sicuro hai tra le mani anche Risiko!. Questo amatissimo classico non stanca mai o quasi, forse una nuova versione potrebbe essere più divertente e accattivante. Sul mercato c’è ne sono di tutti i gusti, ma se ne cerchi uno in stile comics di sicuro non puoi farti scappare questo di Batman DC di Spin Master. Muoviti per Gotham City e pianifica astutamente la sua conquista.

Se è la prima volta che ci giochi non ti preoccupare, dopo le prime partite diventa intuitivo e facile, devi soltanto andare di astuzia e furbizia dal momento che è un gioco strategico.

Ideale per partita dai 2 ai 4 giocatori, l’obiettivo è conquistare Gotham City prima degli altri. Inizialmente, i giocatori scelgono un villain e ricevono un numero di eserciti in base al numero di giocatori. Scegli tra i criminali più acerrimi di Batman: Bane, Catwoman, Harley Queen, Joker, Mr Freeze ed E.NIGMA.

Tira i dadi e pianifica il tuo attacco, ma attenzione a Batman che potrà entrare in azione per sconfiggere le tue truppe.

Il gioco è estremamente divertente e coinvolgente, grazie alla sua complessità e alla possibilità di creare strategie personalizzate per vincere. Lo schema di gioco può variare da una sessione all’altra, quindi non ci si stanca mai di giocare. Vedrai che piacerà a tutti, soprattutto ai amanti della serie.

