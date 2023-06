Senza budget per il nuovo telefono? Redmi A1 in offerta a 66 euro da ePRICE

Redmi A1 è un telefono entry-level della serie Redmi di Xiaomi. Nonostante le ovvie rinunce dal punto di vista delle performance, è un base gamma che riesce a dire comunque la sua grazie a una fotocamera che non ha nulla da invidiare agli altri entry level più cari, l’ottima autonomia e un processore sorprendente per l’equilibrio che riesce a donare all’intero dispositivo.

Tra le offerte degli Sconti alla Rovescia di ePRICE il telefono A1 di Redmi è in offerta a 66,90 euro, oltre 50 euro in meno rispetto al prezzo di listino di 119,90 euro. È il prezzo più basso del web, dato che su Amazon è in vendita a 72 euro, mentre sul sito ufficiale di Xiaomi costa poco più di 98 euro.

Redmi A1 in sconto di oltre 50 euro sul sito di ePRICE

Uno dei principali punti di forza del Redmi A1 è la batteria da 5.000 mAh, in grado di offrire fino a 30 ore di chiamate, 22 ore di riproduzione video e qualcosa come 161 ore di musica. Dimenticati la presa di corrente durante il giorno, grazie a un’autonomia che supera abbondantemente le 24 ore.

L’altro elemento più interessante del telefono è la fotocamera. Dotata di un sistema dual camera da 8MP, riesce a tirare fuori scatti sorprendenti per la fascia di prezzo a cui appartiene il telefono. Presente anche la modalità HDR, così da avere foto nitide anche nelle situazioni di contrasto più elevate.

Puoi scattare tutte le foto che vuoi, ricevere e girare un’infinità di video, grazie alla memoria espandibile fino a 1TB tramite scheda microSD. Da sottolineare infine la funzione di estensione della memoria RAM fino a 2GB, che ti consente di ottenere un’esperienza d’uso ancora migliore.

Aggiungi al carello ora il Redmi A1 a soli 66,90 euro, grazie all’ultima offerta di ePRICE. Le spese di spedizione sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.