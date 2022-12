Senti l'influenza? Usa il termometro digitale PIC a soli 2 euro su Amazon

Con l’inizio delle offerte di fine anno di Amazon, cominciamo a vedere i primi sconti “improbabili” su prodotti che forse non avresti pensato di comprare online. Parliamo in questo caso del termometro digitale PIC che puoi fare tuo a soli 2,65 euro con spedizione Prime e consegna immediata.

Perfetto per questo periodo di picchi di influenza, il termometro sarà perfetto per misurare la temperatura corporea in maniera immediata e precisa, dandoti tutte le informazioni che ti servono accompagnate da segnale acustico al termine della misurazione.

Il termometro digitale PIC: l’oggetto indispensabile in caso di influenza a soli 2 euro su Amazon

Fa sempre bene tenere in casa un termometro, anche quando si è in salute. L’influenza, si sa, è sempre dietro l’angolo e piuttosto che ritrovarsi senza uno strumento per la misurazione, con il sistema digitale PIC hai modo di controllare velocemente la temperatura.

Detraibile a fini fiscali, questo dispositivo è affidabile e dalla garanzia illimitata ed è in grado di fornirti tempi di misurazione compresi tra i 60 e i 180 secondi. Insomma, puoi dire addio ai “cinque minuti” richiesti dai vecchi termometri a mercurio.

Inoltre, tiene in memoria l’ultima misurazione e ti avvisa quando la temperatura è superiore a 37.8° con due segnali acustici differenti. Con batteria integrata può essere tuo quindi a soli 2,65 euro. Una spesa piccola per un oggetto enormemente utile.

