SENSAZIONALE videocamera 6 in 1 a prezzo ridicolo su Amazon (24€)

Lo sconto su questa videocamera 6 in 1, perfetta per la sicurezza, capita al momento giusto. Con l’imminente partenza per le vacanze, è normale iniziare a pensare a come proteggere la casa quando non ci siamo. Allo stesso modo, avere a disposizione un “occhio” che la controlli per noi, in qualsiasi momento, è comunque un investimento sensato.

Approfittando delle super occasioni del momento, puoi fare un ottimo affare e portare a casa questo modello a 24€ circa appena da Amazon. Basta essere veloce: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine adesso. Godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Videocamera 6 in 1 in gran sconto su Amazon

Super semplice da utilizzare, basta il tuo smartphone per configurarla rapidamente: la abbini all’applicazione per Android e iOS e la colleghi a Internet tramite WiFi.

A quel punto puoi iniziare a monitorare senza alcun problema quello che avviene nell’intera stanza dove avrai deciso di posizionare il tuo dispositivo. Come anticipato, si tratta di un prodotto 6 in 1, ovvero:

eccellente visione in FHD anche di notte: grazie alla tecnologia infrarossi, vedi perfettamente anche al buio, ottenendo immagini sempre nitide; non solo immagini, ma anche audio bidirezionale: ascolta cosa accade nell’ambiente e interagisci, inviando dei messaggi vocali tramite app; rilevamento dei movimenti: se la feature è attiva, sarai avvisato tramite una notifica su smartphone in caso di movimenti anomali; notifiche su smartphone: ricevi avvisi in tempo reale sui movimenti o su cambi di stato della videocamera; compatibilità con Alexa: utilizza il smart display per guardare cosa accade; rotazione a 360 gradi: grazie alla presenza della parte superiore motorizzata, utilizzando lo smartphone potrai ruotare il sensore (anche verso l’altro e verso il basso) così da avere piena e chiara visuale dell’intera stanza.

Dunque, una videocamera 6 in 1 completa, che anche un bell’oggetto di design. Non perdere la super ghiotta occasione del momento, fai il tuo affare direttamente su Amazon. Spunta il coupon in pagina e portala a casa a 24€ circa appena. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii veloce.

