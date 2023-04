Sennheiser Momentum 3: cuffie Bluetooth eccezionali in super sconto

Le cuffie Bluetooth Sennheiser Momentum 3 sono state una delle migliori cuffie over-ear sul mercato sin dal loro lancio. Ora, queste cuffie di alta qualità sono disponibili su Amazon ad uno sconto imperdibile del 27%. Questo è un grande affare per comprare un prodotto premium ad un prezzo competitivo di soli 291,29 euro. Inoltre, usufruendo del servizio di finanziamento Cofidis di Amazon, le puoi pagare in comode rate a tasso zero.

Sennheiser Momentum 3: per chi non si accontenta, ma vuole risparmiare

Una delle caratteristiche più interessanti delle Sennheiser Momentum 3 è la loro funzione auto on / off e smart pause. Queste cuffie Bluetooth si accendono e si spengono automaticamente quando vengono riposte nella custodia o non utilizzate, risparmiando energia e prolungando la durata della batteria. Inoltre, la funzione smart pause mette in pausa la riproduzione della musica quando si rimuovono le cuffie, permettendo di riprendere la riproduzione immediatamente una volta che le cuffie vengono riapplicate.

Le Sennheiser Momentum 3 offrono anche una funzione avanzata di active noise cancelling con tre modalità di ascolto personalizzate per ambienti diversi. Questo significa che puoi scegliere la modalità che meglio si adatta al tuo ambiente circostante per goderti la riproduzione della musica in modo ottimale. Inoltre, la funzione di trasparenza acustica ti permette di avere una conversazione senza rimuovere le cuffie, il che le rende molto convenienti per chi è in movimento.

Le Sennheiser Momentum 3 sono anche molto comode da indossare grazie all’archetto robusto in acciaio opaco ed ai poggiatesta e padiglioni in vera pelle. Questo design di alta qualità le rende anche molto resistenti e durevoli. Inoltre, queste cuffie Bluetooth offrono un controllo intuitivo della musica e un accesso rapido agli assistenti vocali come Alexa, Apple, Siri e Google sui dispositivi smart, rendendole molto convenienti da utilizzare.

La personalizzazione è al centro dell’esperienza con le Sennheiser Momentum 3. L’app Sennheiser Smart Control permette di personalizzare le cuffie e la propria esperienza di ascolto. Inoltre, l’app Tile consente di trovare le cuffie quando sono fuori posto.

In generale, le Sennheiser Momentum 3 sono un’ottima scelta per chi cerca cuffie di alta qualità con una gamma di funzioni avanzate e grande qualità costruttiva. Grazie allo sconto del 27% su Amazon, queste cuffie sono un affare che non si può perdere al prezzo vantaggioso di soli 291,29 euro. Affrettati a comprarle se sei davvero interessato, perché le scorte a disposizione per questi prodotti premium sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.