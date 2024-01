Sennheiser HD 660S2: qualità PREMIUM in SCONTO del 17%

Se sei un appassionato di audio e cerchi un’esperienza di ascolto senza compromessi, non puoi lasciarti sfuggire l’occasione attuale su Amazon. Le cuffie Sennheiser HD 660S2, un vero capolavoro di ingegneria tedesca, oggi sono in super sconto del 17%. Questo dispositivo offre un suono naturale, rilassato e ad alta fedeltà che ti avvolgerà completamente. Approfitta subito di questa occasione e acquistale al prezzo speciale di soli 495,00 euro, anziché 599,00 euro.

Sennheiser HD 660S2: questa offerta non durerà ancora a lungo

Dotate di una bobina mobile in alluminio ultraleggera e un’impedenza di 300 ohm, le Sennheiser HD 660S2 assicurano un’eccellente risposta all’impulso, garantendo un suono intimo e un timbro eccezionale. I trasduttori da 42 mm, ottimizzati per il flusso d’aria, assicurano una ventilazione migliorata grazie a un sistema di magneti con sfiato unico e potente. Questo si traduce in una distorsione minima e un controllo preciso dello spostamento d’aria, grazie anche allo smorzamento a rete in acciaio.

Un punto di forza incredibile di queste cuffie Sennheiser è la capacità di raddoppiare la pressione sonora alle ottave più basse. Puoi percepire la nota più bassa del pianoforte a 27,5 Hz o il colpo del tamburo a 45-60 Hz come se fossi fisicamente presente nello studio di registrazione. L’immersione sonora è straordinaria, regalando un’esperienza di ascolto senza precedenti.

Le Sennheiser HD 660S2 non sacrificano il comfort per la qualità audio. Il design aperto offre un’eccezionale traspirabilità, mentre i cuscinetti auricolari assicurano un comfort impareggiabile anche durante lunghe sessioni di ascolto. La qualità costruttiva è impeccabile, evidenziando l’attenzione ai dettagli che caratterizza i prodotti Sennheiser.

Queste cuffie, progettate in Germania e prodotte in Irlanda, vantano una risposta in frequenza da 8 Hz a 41.500 Hz, coprendo ogni sfumatura musicale con una precisione straordinaria. Inoltre, i cavi lunghi staccabili offrono una flessibilità totale, consentendo un comodo utilizzo da tavolo.

Cogli al volo questa opportunità, le Sennheiser HD 660S2 sono il compagno ideale per gli amanti della musica che cercano il massimo in termini di suono e comfort. Non farti sfuggire l’occasione di possederle a un prezzo vantaggioso di soli 495,00 euro, le scorte a disposizione sono limitate.

